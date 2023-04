Addio alla maestra Hena Marchegiani

MACERATA - Madre della giornalista e scrittrice Maria Cristina Pasquali, aveva 101 anni. Il funerale domani, sabato, alle 10, nella chiesa della parrocchia dell'Immacolata

Circondata dall’affetto dei familiari si è spenta ieri all’ospedale di Macerata la maestra maceratese Hena Marchegiani. Madre della giornalista e scrittrice Maria Cristina Pasquali, aveva 101 anni ed era stata omaggiata lo scorso anno dal sindaco Parcaroli in occasione del centesimo compleanno.

Un dolore immenso anche per gli altri due figli Marco e Stefano, dopo essere stata parte integrante della loro vita familiare. Nata a Cingoli nel 1922, ha attraversato la storia del nostro Paese. Del novecento, il ventennio, la guerra, la ricostruzione, il ’68 insieme al marito Ottavio Pasquali di Corridonia deceduto anni fa, all’epoca ufficiale dell’esercito in Albania durante il conflitto mondiale. Entrambi diventati maestri elementari hanno svolto la loro professione a Macerata e dintorni alfabetizzando con dedizione generazioni e generazioni di alunni, insegnando con passione quei sani valori tradizionali che sono stati per quasi un secolo parte fondante della nostra esistenza ed educazione. La salutano con grande affetto le nipoti Giorgia e Alessia, Ludovico Pasquali i pronipoti Raffaele e Camilla, Ettore e Alida. Il funerale si svolgerà domani, sabato, alle 10 nella chiesa della parrocchia dell’Immacolata.