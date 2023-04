MACERATA - Approvata la variazione di bilancio per un fondo che sostiene le iniziative promosse da associazioni locali e organizzazioni no profit operanti nel territorio e regolarmente iscritte all’Albo comunale

È online il bando del Comune di Macerata che seleziona e sostiene proposte culturali promosse da associazioni locali e organizzazioni no profit operanti nel territorio e regolarmente iscritte all’Albo comunale delle associazioni. «Appena approvata la variazione di bilancio abbiamo destinato un fondo per il bando contributi a sostegno delle attività culturali per l’anno 2023 – ha commentato l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Una cifra sicuramente più cospicua rispetto allo scorso anno per sostenere e dare visibilità alle tante associazioni che, senza un sostegno del Comune, non riuscirebbero a sviluppare progetti a beneficio della comunità. Il bando rappresenta uno strumento utile per una maggiore trasparenza e l’auspicio è di poterlo finanziare in modo costante per accogliere tutte le proposte di qualità che arriveranno».

«Gli obiettivi sono innalzare la qualità dell’offerta culturale cittadina, promuovere la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale esistente tramite la realizzazione di iniziative, manifestazioni e progetti innovativi e ampliare e fidelizzare il pubblico – si legge nella nota del Comune -. Il sostegno alle proposte ritenute meritorie avverrà mediante la concessione di aiuti economici a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti presentati, secondo percentuali e modalità indicate nel bando».

La domanda di partecipazione all’avviso e i relativi allegati, firmati dal legale rappresentante dell’associazione, vanno presentati al servizio Welfare e Cultura entro le 12 del 12 maggio, secondo una delle seguenti modalità: tramite Pec all’indirizzo [email protected] o mano all’Ufficio protocollo, viale Trieste, 24 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Come partecipare al bando: https://www.comune.macerata.it/contributi-economici-a-sostegno-della-cultura-il-comune-seleziona-proposte/.