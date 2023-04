CASTELRAIMONDO - Costantino Mariani, consigliere di opposizione, sulla rotatoria tra viale Europa e la sp361: «Intervento in un punto che non costituisce un nodo critico per il traffico. In più assorbe 100mila euro derivanti da un avanzo di bilancio che avrebbe potuto essere meglio utilizzato»

Una rotonda “fuori posto” quella in via di ultimazione a Castelraimondo, tra viale Europa e la provinciale 361 Settempedana, secondo il gruppo consiliare di opposizione “Castelraimondo insieme”, guidato da Costantino Mariani. «E’ una rotatoria che complica anziché snellire il traffico nell’area, perché obbligherà chi viene da San Severino a dare la precedenza ad altri veicoli, con la conseguenza che il traffico pesante, appena attraversato un incrocio, dovrà arrestarsi e ripartire in salita con conseguente disagio e aumento dell’inquinamento sia atmosferico che sonoro», scrive il consigliere Mariani. Il gruppo consiliare denuncia la difficoltà di attraversare il centro di Castelraimondo, dopo l’apertura della nuova rotonda: «L’opera, già oggetto di valutazioni fortemente contrastate da parte della cittadinanza, verrà a breve aperta pienamente al traffico. La componente di opposizione dell’amministrazione comunale si è costantemente opposta a questo investimento per una serie di motivi. Intanto si tratta di un’opera finanziata solo in parte con fondi specifici (200mila euro) e che assorbe invece ulteriori 100mila euro di denaro fresco derivanti da un avanzo di bilancio che avrebbe potuto essere meglio utilizzato. In secondo luogo si tratta di un intervento invasivo realizzato in un luogo che non costituisce un nodo critico del traffico, che nell’area è sempre stato scorrevole. Anzi, ora la svolta per i mezzi più ingombranti che devono utilizzare la rotatoria sembra essere molto critica e difficile». Secondo l’opposizione si perdono una serie di parcheggi in viale Europa, a danno di altre zone dove vengono recuperati, come ad esempio i giardini pubblici. La richiesta alla maggioranza è quella di pensare ad un piano del traffico organico: «una valutazione complessiva e preventiva delle esigenze della circolazione veicolare nel centro, che possa dar vita ad un piano del traffico propriamente detto, da cui possano discendere interventi e priorità coerenti, in modo da evitare clamorose contraddizioni come quella, evidente ormai a tutti, che mantiene un senso unico incomprensibile lungo corso Italia».