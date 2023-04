CIVITANOVA - Originario di Casette d'Ete, nella sua carriera è stato anche comandante del Nucleo antifalsificazione monetaria. L'incontro ieri, tra gli argomenti il conflitto in Ucraina

Il generale Alessandro Gentili, ex comandante del Nucleo antifalsificazione monetaria, ospite della rassegna dei “Mercoledì dell’Anc”. Si è tenuto ieri sera nella sede dell’associazione nazionale carabinieri in congedo di Civitanova l’incontro con il generale dei carabinieri Alessandro Gentili, originario di Casette d’Ete.

L’incontro fa parte di una serie di appuntamenti che il presidente Roberto Ciccola organizza con personalità eminenti del settore della cultura e della sicurezza che hanno un legame con Civitanova e le Marche.

Il generale Gentili nel corso della sua brillante carriera ha attraversato lo Stivale in lungo e in largo. È stato capo di Stato Maggiore dei comandi interregionali di Napoli e Roma. Docente nei corsi di “intelligence economica” e “security manager” dell’università di Tor Vergata. Ha assunto il comando anche della gendarmeria della Repubblica di San Marino. La serata è stata dedicata alla guerra in Ucraina con una interessante analisi socio politico economica e giuridica in quanto Gentili è anche coautore del libro Ucraina Russia con prefazione di Gigi Riva. Presenti alla serata il comandante della stazione carabinieri di Civitanova Bartolomeo Filannino, Giovanna Piermanni, l’ex comandante in pensione del nucleo radiomobile Mario Giannella, il presidente Unuci Gianfranco Ciferri e il presidente Anb Aroldo Cameli.