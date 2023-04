MACERATA - Si tratta di uno strumento tecnologico di realtà aumentata al centro di un progetto sviluppato dall’ateneo. L’appuntamento è domani dalle 18.30 alle 21.30 al CreaHub sotto il loggiato in via Crescimbeni 30

Anche quest’anno, su organizzazione dei docenti Carlo Pongetti e Simone Betti, l’Università di Macerata aderisce all’International night of geography – GeoNight 2023, promossa dall’European association of geographical societies, dall’unione geografica internazionale con il comitato italiano Ugi e patrocinata dai principali sodalizi geografici italiani, associazione italiana insegnanti geografia e società geografica italiana. La manifestazione, che quest’anno si terrà domani 14 aprile, si svolge annualmente in diverse città d’Italia e del mondo per promuovere la divulgazione delle geoscienze.

Per l’occasione Unimc presenterà al pubblico anche di non esperti le opportunità dell’utilizzo di una SandBox Ar a supporto della didattica e della ricerca geografica. Si tratta di uno strumento tecnologico di realtà aumentata al centro di un progetto sviluppato dall’Ateneo maceratese. L’appuntamento è dalle 18.30 alle 21.30 al CreaHub sotto il loggiato in via Crescimbeni 30. I partecipanti potranno provare la Sandbox Ar, partecipare a workshop sull’utilizzo della realtà aumentata nella didattica della geografia e interagire con esperti del settore. L’evento costituirà un’esperienza interattiva e coinvolgente per tutti i partecipanti e un momento di confronto dinamico sulle nuove tecnologie applicate allo studio e alla divulgazione geografica.

Nella mattina dello stesso giorno all’Istituto Ireneo Aleandri – polo paritario, si terrà una lezione sui vantaggi dell’utilizzo della tecnologia nella didattica della geografia. Docenti e ricercatori illustreranno le opportunità offerta dalla SandBox Ar per avviare uno storytelling con un focus sull’erosione costiera marchigiana.