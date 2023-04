CIVITANOVA - Sala consiliare piena per l'evento organizzato dall'assessorato alle politiche sociali e che ha coinvolto associazioni e cittadini

Sala consiliare affollata e oltre 280 visualizzazioni in streaming hanno accompagnato ieri sera l’evento organizzato dall’assessorato alle politiche sociali “La città di tutti i bambini”, reso accessibile anche in lingua dei segni. Presenti molte realtà del territorio e diversi rappresentanti politici e istituzionali, tra cui i consiglieri comunali Paolo Nori e Letizia Murri.

«Ringrazio tutti i partecipanti per aver dato vita a questo profondo incontro a più voci, trasversali ma vicine, che raccontano strategie, criticità su cui c’è ancora da lavorare e prospettive da costruire insieme a tutti i livelli», ha commentato l’assessore Barbara Capponi, annunciando ai presenti di essere già formalmente in contatto con le scuole per la realizzazione di un prossimo convegno dal titolo “La città con i giovani”, in cui i relatori saranno gli adolescenti stessi e l’offerta per il prossimo anno scolastico di un percorso di formazione apposito. L’assessore Capponi ha aperto il suo intervento con una poesia dell’autore Michele Cesari, prossimamente ospite proprio in sala consiliare, che racconta come nella vita sia necessario lo sguardo dell’altro su di sé per poter vivere degnamente. Simone Forani, moderatore dell’incontro, ha passato la parola ai vari relatori portando il suo valore aggiunto di educatore professionale e referente Anffas, tenendo con maestria il filo conduttore tra relazioni così distanti ma legate da sguardi comuni per alcuni ambiti.

Moltissimi gli aspetti emersi nel corso dell’evento: dalla consapevolezza come genitore di un bambino autistico, tratteggiata da Kety Paglialunga di “Omphalos”, che ha raccontato la complessità e la bellezza di “avere un bambino senza manuale di istruzioni”, alle richieste ben puntuali ed argomentate da Graziella Santarelli, della ‘Terra degli arcobaleni’, relative alle politiche sanitarie e alla necessità dell’applicazione non solo del “Dopo di noi” ma anche il “Durante noi”. Per l’associazione ‘Gaia’, genitori di bambini con malattie oncologiche, ha parlato Maria Paoloni, che ha ricordato a tutti i presenti quanto sia necessario dare il massimo valore a quello che i figli ci insegnano e spiegato gli ambiti di intervento dell’associazione. Manuela Baldoni, dell’associazione Controluce, ha illustrato lo sport come consapevolezza di avere potenzialità e spiegato ai presenti come si gioca a calcio per i non vedenti, mentre la logopedista Mirella Franco, parlando di sordità, comunicazione, diagnosi e diagnosi differenziale ha sottolineato la necessità di creare un ambiente in cui ciascuna persona si senta sana. La professoressa Simona Simonetti dell’istituto superiore Bonifazi di Civitanova Marche, con il suo intervento articolato sulla didattica che vede “la realtà come il libro di testo” ha raccontato bene come inclusione significhi appartenenza ed infine l’architetto Barbara Baiocco ha riflettuto insieme ai presenti sul concetto di città come comunità che vive di relazioni e disegna il territorio in base alle proprie consapevolezze e priorità. Pregnante la presenza dei dottori Simone Mattozzi e Elisabetta Tarsi, del centro regionale Autismo, che hanno ringraziato le associazioni per il fondamentale ruolo che le famiglie portano nei percorsi di inclusione e raccontato del progetto Dama.