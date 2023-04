IL VINCITORE porta a casa 200mila euro subito in contanti e il resto da investire per l’acquisto di un'abitazione

Festa a Mogliano grazie al Vincicasa. Nel concorso di ieri, come riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un “5” da 500mila euro. Il vincitore porta a casa 200mila euro subito in contanti e il resto da investire per l’acquisto di una casa. La schedina vincente è stata convalidata nel punto vendita Sisal di Capitani Niko in via Rossini, inaugurato un mesetto fa. La combinazione vincente del concorso è stata 4 7 11 16 23. Centrati anche 31 punti “4” da 60,78 euro a testa, i 590 punti “3” vincono 11,29 euro, mentre ai 4.638 punti “2” vanno 1,98 euro.