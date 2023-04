CIVITANOVA- Sabato alle 9.30 appuntamento della rassegna dedicata allo sviluppo sostenibile all'Auditorium del liceo Da Vinci

Si svolgerà sabato alle 9.30 all’auditorium del liceo da Vinci il secondo appuntamento della rassegna “Civitanova verso la transizione ecologica”. Il ciclo di incontri, organizzato dall’amministrazione comunale di Civitanova in collaborazione con l’associazione Marche a rifiuti zero, sarà dedicato alla strategia regionale di sviluppo sostenibile ed è valido anche come corso formativo per l’acquisizione dei crediti formativi degli architetti.

«E’ importante per Civitanova – dice Roberta Belletti, assessora alla Transizione ecologica – aprire un dibattito e tracciare un percorso condiviso che vuole portare la nostra città ad un più alto livello della qualità della vita. Lo stiamo facendo coinvolgendo studenti e cittadini ma anche tutti gli attori del settore attraverso questi momenti di formazione e confronto, che spingono l’acceleratore verso l’economia circolare».

Al dibattito interverranno Patrizia Giacomini, responsabile strategia regionale per lo sviluppo sostenibile della Regione Marche, Andrea Putzu presidente II commissione Consiglio della Regione Marche, Francesco Caldaroni assessore al Commercio e alle Attività produttive del comune di Civitanova, Marco Bindelli vice presidente Banco Marchigiano, Diego Mancinelli portavoce forum Terzo Settore Marche, Renato Campetella di Aiace Italia, associazione italiana per l’ambiente la cultura le emergenze con un focus su “L’esperienza degli Adriatic Heores Day a Civitanova”. Gli alunni del liceo Da Vinci, coordinati da David Fiacchini, parleranno della didattica e dei progetti scolastici che stanno portando avanti sullo sviluppo sostenibile.