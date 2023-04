MACERATA - Sabato alle 17 l'inaugurazione dei locali donati da una famiglia maceratese, inizialmente saranno aperti due giorni alla settimana. Il presidente Angelo Sciapichetti: «Un aiuto a chi è rimasto indietro».

L’appuntamento è per sabato alle 17 in via Lorenzoni al civico 69, i locali sono stati chiamati “Spazio di Laura”, il contenuto è il «Pronto soccorso della solidarietà» che parte per iniziativa del consiglio direttivo della Croce Verde di Macerata guidata dal presidente Angelo Sciapichetti.

Una citazione («Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facciamo l’oceano avrebbe una goccia in meno») di Madre Teresa di Calcutta nell’invito all’inaugurazione, poi la spiegazione dei contenuti: «solidarietà senza confini. Sabato, finalmente vedrà la luce il Pronto soccorso della solidarietà, un progetto per la città di Macerata e per i comuni limitrofi. Sarà uno spazio permanente dove verranno distribuiti gratuitamente generi di prima necessità a coloro che non ce la fanno (generi alimentari, abiti, prodotti per l’igiene personale, giocattoli per bambini), dare una mano a chi, italiano o straniero che sia è un dovere sociale e la Croce Verde di Macerata, grazie alla generosità di tanti maceratesi, intende in questo modo dare una mano a chi, per i più svariati motivi, è rimasto indietro».

Argomenta il presidente della Croce Verde Angelo Sciapichetti: « Lo scorso anno avevamo promosso una raccolta per l’Ucraina e, vista la grande risposta dei maceratesi, abbiamo pensato di intervenire anche a sostegno di chi ha bisogno di aiuto in città. Non è una iniziativa in contrapposizione ad altre associazioni, è un aiuto. I locali ci sono stati donati da una famiglia maceratese, inizialmente saranno aperti due giorni alla settimana. Lo facciamo con piacere, con spirito di servizio, ripagati dalla felicità di chi aiutiamo, iniziando dai bambini che ricevono giocattoli che diversamente non avrebbero mai e che a noi vengono portati da altri piccoli più fortunati».

