Nuova sala attrezzi al palasport

PIEVE TORINA - L'open day sportivo in programma venerdì alle 10

Venerdì 14 aprile alle 10 si terrà l’open day sportivo e l’inaugurazione della nuova sala attrezzi al palazzetto dello sport di Pieve Torina.

«Un appuntamento importante che prosegue il nostro costante impegno nel voler proporre attività che possano coinvolgere non solo la cittadinanza di Pieve Torina ma chiunque desideri praticare discipline sportive in un contesto attrezzato, nuovo e stimolante». È il sindaco, Alessandro Gentilucci, a presentare questo evento reso possibile dalla partnership con la Fondazione Rava -NPH Italia ETS. «Un accordo strategico quello con la Fondazione, che ci ha sostenuti su più fronti ed è ancor oggi qui a testimoniare una vicinanza non occasionale bensì strutturata e sinergica». L’open day prevede quattro corner con altrettante discipline, basket, arrampicata, ginnastica bioenergetica e difesa personale, con istruttori qualificati. «L’attività sportiva è parte fondamentale di una vita sana – conclude Gentilucci – ed è per questo che, insieme alle altre proposte di tipo sociale e culturale che portiamo avanti, deve anch’essa essere promossa, incentivata e fatta conoscere».