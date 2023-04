Madalin Ciuca espone a Pollenza

PITTURA - La personale dell’artista, allestita all’interno della sala convegni del Comune, sarà visitabile fino a sabato

E’ stata inaugurata lo scorso giovedì 6 aprile la mostra personale di pittura dell’artista Madalin Ciuca, allestita all’interno della sala convegni del Comune di Pollenza, a cura di Arte per le Marche, che sarà visitabile fino a sabato.

L’artista, laureato in pittura all’Universitatea de Arte si Design Cluj Napoca e attualmente iscritto al dottorato di ricerca in pittura presso la stessa università, ha realizzato in occasione del Convegno di Arte, Scienza e Teologia dello scorso 23 marzo l’opera “Alberi”: un quadro incentrato sul complesso rapporto tra uomo e natura ancora non risolto, ma che apre una finestra di speranza per il futuro del nostro pianeta.

L’artista ha ricevuto numerosi riconoscimenti, sia a livello locale che nazionale, come il recente premio “Landscape 2021” a cura del collettivo Zeugma, ed ha all’attivo numerose mostre, sia personali che collettive, tra le quali “Take me back”, presso la suggestiva Abbazia di Rambona di Pollenza, nell’anno 2008 e “Passages” presso Cinema Italia nel recente 2018. Tra le collettive di pittura va menzionata la sua opera “Dolce Stin novo”, omaggio a Dante Alighieri per il 700entenario dalla morte, esposta alla nona edizione della Biennale Monza nel 2021, presso la Reggia di Monza. Gli orari di apertura della mostra: giorni feriali (tutti i pomeriggi dalle ore 17 alle 20) e giorni festivi (dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 20). Per informazioni: 346/0841246.