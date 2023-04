MACERATA - Flavia e Francesca Giosuè hanno festeggiato con una cena di gala l'importante traguardo del resort-ristorante

Ben 30 anni dopo l’inaugurazione del 1993, Flavia e Francesca Giosuè, titolari del resort-ristorante Le Case, hanno voluto festeggiare con una cena di gala, assieme a tutti i collaboratori, amici e i propri familiari questo notevole traguardo. Tra gli invitati, ieri sera, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, il Past presidente di Confindustria Macerata Gianluca Pesarini e tanti altri volti noti. Una serata molto coinvolgente dove non sono mancati sorrisi con l’intrattenimento del comico Piero Massimo Macchini, lacrime di emozione con i racconti storici della famiglia Giosuè e buon cibo.

«Tutto è nato da un sogno, quello di mamma e papà, il sogno di Marcello ed Elvia», ha detto la figlia Flavia. Un sogno raccontato proprio Marcello Giosuè: «Mia moglie cucinava molto bene e un po’ per scherzo le dicevo “Un giorno ti aprirò un ristorante”. Poi lo abbiamo fatto sul serio, d’altronde io sono sempre stato molto bravo… a mangiare».

Un sogno oggi portato avanti da Flavia e Francesca con degli obiettivi precisi: «Promuove il prodotto a km zero, puntando sempre verso il futuro, rinnovandosi e sperimentando. Le Case e l’offerta ricettiva sono sempre in continua trasformazione, regalando ai turisti ed ai clienti abituali una proposta che varia dalla “Stile House sul bosco”, una suite immersa nel verde come nei migliori sogni da bambino della casa sull’albero, un centro benessere di ultima generazione, con sauna, bagno turco, bucket shower, doccia emozionale, piscina, idromassaggio e sala relax e una grande attenzione al green e ecosostenibilità, togliendo plastica il più possibile, lavorando i prati che circondano la struttura per renderli sempre belli e puliti e cercando di rendersi autosufficienti con un impianto di produzione di energia elettrica».

«Anche la ristorazione – dice Francesca Giosuè – ha in mente graduali cambiamenti, continuando a migliorare l’offerta-evento con alto numero di commensali alla cena romantica progettata con specifiche caratteristiche che aumentano la qualità dell’esperienza».

Poi i ringraziamenti a tutti i collaboratori, dai nuovi a chi è con loro da 30 anni, per il successo e il rilancio di una struttura che si è fatto conoscere in tutta Italia e non solo, come ha sottolineato Gianluca Pesarini: «Un imprenditore austriaco mi ha detto che conosceva un bellissimo posto nelle Marche. Quale? Le Case».