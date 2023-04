MACERATA - Domani alle 16,30, nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, la presentazione del libro di Giuseppina Pieragostini a cura del Gruppo informale Identità contadine

Torna Giuseppina Pieragostini a Macerata per presentare il suo nuovo libro pubblicato da La lepre edizioni a Novembre 2022. Dopo Il vanto e la gallanza (2016) e La bellezza del poco (2018) editi da Pentagora, il nuovo romanzo La danza della lepre, dedicato all’ultima bambina contadina e al prezzo pagato dall’anima per la modernità, verrà presentato dall’autrice domani alle 16,30 nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata in Piazza Vittorio Veneto, a cura del Gruppo informale Identità contadine di Macerata e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il racconto sulle tradizioni ed i valori del mondo contadino proseguirà a tavola dalle 20 al ristorante Signore te ne ringrazi di via della Pescheria Vecchia, dove lo chef Michele Biagiola e il suo staff realizzeranno un menù degustazione a tema tra scarsità, omologazione e cibo dell’anima.

«Mentre cerchiamo un precario domicilio nel metaverso, alcune immagini in bianco e nero continuano ad interrogarci e chiedere udienza – si legge nella nota degli organizzatori -. Nel volgere di pochi anni Il termine contadino si è trasformato da insulto a distintivo salvifico per quella piccola porzione di giovani che hanno scelto di tornare alla terra, per lo più con una laurea in tasca e su fondi di proprietà. Si moltiplicano le buone pratiche e le produzioni di qualità, ed è innegabile il ruolo centrale di custodia. L’indispensabile connessione con l’ambiente e le stagioni impone concretezza, scelte ragionate ma proprio nel tempo delle infinite possibilità, uno sguardo al passato sostiene un’identità mai indagata pienamente. Giuseppina Pieragostini torna nella sua terra d’origine per condividere lo spaesamento ed il prezzo che l’anima paga alla modernità ora come 50 anni fa. Alle pendici dei Sibillini come nell’urbanizzazione caotica, pur se i linguaggi sono differenti l’appello è unico verso l’umanità. Dove la fatica si faceva gesto e l’orgoglio cimento a voler ben guardare ci sono ancora le nostre radici; nessuna nostalgia per i tempi andati, solo il tentativo di indagare il passato e stare a schiena dritta per immaginare futuri. Mentre l’incoming turistico e lo storytelling fanno tesoro degli ultimi artigiani, dei piatti tipici e delle tradizioni contadine, l’agricoltura stenta a sopravvivere, ma il paesaggio intorno, in ogni stagione rimane protagonista e consola ogni evasione e il tempo libero. La perdita della lingua d’origine relegata per lo più a commedie dialettali derisorie e filastrocche in rima e la volontà di mantenere chiuso il cassetto di quel mondo di “fame e puci” fa i conti con la consapevolezza di conoscere i confini del proprio mondo ed il ruolo di ciascuno nella comunità. Anche una tavola condivisa può contribuire alla riflessione oltre al nutrimento. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Per la cena è obbligatoria la prenotazione allo 0733222273 o 3755596286.