L'APPUNTAMENTO, in programma venerdì e sabato nel paese che ha dato i natali al giurista e ideologo umanista Alberico Gentili, è giunto alla 12esima edizione

Si svolgerà a San Ginesio, venerdì 14 e sabato 15 aprile, la 12esima edizione dell’incontro tra dottorandi di ricerca in diritto internazionale e diritto dell’Unione europea intitolato al giurista e ideologo umanista Alberico Gentili, padre fondatore del diritto internazionale (San Ginesio 1552-Londra 1608).

Organizzato dalla Sidi (Società Italiana di diritto Internazionale e diritto dell’Unione europea) – che è presente col suo presidente, professor Pasquale De Sena, e molti membri del suo direttivo; dal Cisg (Centro Internazionale Studi Gentiliani), e con la partecipazione dell’Isgi (Istituto di Studi Giuridici Internazionali del Cnr) e del Comune di San Ginesio, l’incontro è patrocinato dall’università di Macerata, dalla Regione Marche-Assessorato Beni e Attività culturali e dall’Unione Montana dei Monti Azzurri.

I 21 dottorandi ammessi, provenienti dalle università di Milano, Padova, Bologna, Firenze, Pisa-Sant’Anna, Roma, Napoli, Foggia, Bari e Cagliari hanno una occasione unica di confrontarsi con i colleghi e con eccellenti cattedratici su tematiche di diritto internazionale pubblico, privato e dell’Unione europea, sulla base delle discipline trattate nelle loro tesi di dottorato. In più saranno coinvolti in una riflessione su questioni di metodo della ricerca. Arricchiscono l’offerta formativa il “Keynote Speech”, “La guerra e le sue trasformazioni”, a cura dell’internazionalista di larga fama, professor Olivier Corten, dell’université libre de Bruxelles; e la “Lectio Magistralis” su Alberico Gentili del professor Luigi Lacchè dell’università di Macerata, Presidente del Cisg.

Questa pregiata azione scientifico-formativa costituisce un prezioso legame tra San Ginesio e la Comunità che studia Alberico Gentili e il diritto internazionale, ragione per cui l’impegno del Cisg può essere interpretato come un proficuo investimento culturale e promozionale; infatti divulgare presso gli studiosi in formazione e l’intera comunità degli internazionalisti italiani la figura e l’eredità intellettuale di Alberico Gentili significa creare e conservare un legame strategico con chi il diritto internazionale lo studia e lo vive.