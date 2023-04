LA STORIA del vissano Antonio Aureli, che oggi ha concluso il percorso di studi in semiologia del cinema e degli audiovisivi all'università di Macerata

di Monia Orazi

A vent’anni e tre giorni esatti di distanza dalla prima laurea in economia, oggi nuova corona d’alloro in scienze della comunicazione con una tesi sui film di Carlo Verdone per Antonio Aureli, 53 anni consigliere comunale a Visso, di professione bancario.

Dopo la laurea in economia ha iniziato a lavorare ed impegnarsi per la città di Visso, dove al momento ricopre il ruolo di consigliere di maggioranza. Una passione mai nascosta per la fotografia ereditata dal padre Elio, fotografo del paese e per il cinema, in particolare per il suo beniamino Carlo Verdone. Complice la pandemia ed il lavoro a distanza Antonio Aureli ha riscoperto la sua vecchia passione per cinema e fotografia, da qui è nata la decisione di rimettersi sui libri, per approfondire i meccanismi di senso e significato che si nascondono dietro la macchina da presa. Con tenacia e caparbietà, lo “studente di ritorno” ha completato tutti gli esami, raggiungendo oggi pomeriggio il traguardo della laurea.

La tesi in semiologia del cinema e degli audiovisivi ha analizzato tutte le caratteristiche della filmografia dell’attore e regista romano, con un lavoro dal titolo “Carlo Verdone, un genio della commedia all’italiana”. Nell’aula magna durante la discussione della tesi non sono mancate le risate, sono risuonate le frasi più celebri di Verdone, i suoi “minimi linguistici” ed i temi popolari che hanno fatto dei suoi film la vetrina dell’Italia popolare di questi ultimi anni. La speranza è quella di poter far avere la tesi allo stesso Verdone e magari poterci parlare per questo fan sfegatato, che ha reso la sua passione per il cinema la molla per intraprendere e concludere brillantemente il suo secondo percorso di studi universitari. Dopo la tesi un salto in pizzeria, lungo il corso, a salutare l’amico di infanzia Luigi della Pizzeria del Corso.