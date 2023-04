MACERATA - L'incontro pubblico si terrà venerdì dalle 17,30 al circolo Acli Santa Maria delle Vergini. Interverranno Luigi Alici, docente di Filosofia ad Unimc e i medici Massimo Catarini, del progetto nazionale "dare un'anima al Recovery Plan", e Andrea Corsalini, presidente associazione Medici Cattolici

«La riforma del Servizio Sanitario Nazionale riguarderà tutti noi. Ma quanto ne sappiamo? Sappiamo che rischi stiamo correndo? ». Inizia con questi interrogativi l’invito all’incontro pubblico “Avviare processi e prendersi cura delle fragilità. Verso una medicina di prossimità”, che si terrà venerdì dalle 17,30 al circolo Acli Santa Maria delle Vergini a Macerata. Interverranno Luigi Alici, docente di Filosofia all’università di Macerata e i medici Massimo Catarini, del progetto nazionale “dare un’anima al Recovery Plan”, e Andrea Corsalini, presidente associazione Medici Cattolici di Macerata.

«Il sistema sanitario nazionale è in forte crisi e le spinte per un suo ulteriore ridimensionamento sono sempre più forti – si legge nella nota degli organizzatori, Nuova Camaldoli aps, Forum Civico Nazionale, Forum Civico Marche – . Il Pnrr sarebbe una opportunità formidabile per introdurre quei cambiamenti che sono sicuramente necessari per poterlo rivitalizzare. Qualunque sarà la riforma, la persona dovrà nuovamente essere messa al centro pena il fallimento definitivo degli intenti originari e non per questo sbagliati del Ssn stesso. Con il forum Civico Nazionale vogliamo provare a dare delle risposte concrete a come andrebbe fatta la riforma del Ssn».