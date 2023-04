POLLENZA - Domani alle 21,15 Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero saranno i protagonisti dell'ultimo spettacolo della stagione

L’appuntamento con lo spettacolo di chiusura della stagione teatrale di Pollenza è in programma domani alle 21,15 al teatro Giuseppe Verdi di Pollenza. L’esilarante commedia dal titolo “Alle 5 da me” racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità.

Protagonisti Gaia De Laurentiis, che interpreta cinque donne che corteggiano un uomo, e Ugo Dighero, che invece dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna. Come spesso capita nella vita, la ricerca spasmodica porta ad essere poco selettivi, e così i due finiscono per accogliere in casa personaggi davvero singolari, a tratti persino paradossali. Un vero e proprio percorso ad ostacoli, che porterà i due protagonisti a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni, dimostrando ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali. Un testo ricco di battute e situazioni, una variegata galleria di personaggi acutamente studiata per generare una comicità intelligente, mai grottesca né banale. Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefoniche è possibile contattare il Botteghino del teatro ai n. 0733/549936 o 349/4730823 (nei giorni feriale dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19).