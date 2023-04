PIORACO - Denunciato dai carabinieri di Serravalle un 50enne, originario di Roma e residente a Fabriano, protagonista dell'incidente lungo la 361: guidava con un tasso alcolico di oltre quattro volte il limite consentito

Aveva un tasso alcolemico di oltre quattro volte il limite massimo consentito un 50enne originario di Roma ma residente a Fabriano che prima ha provocato un incidente a Pioraco lungo la 361 e successivamente si è allontanato probabilmente per non pagare i danni causati. I carabinieri della stazione di Serravalle hanno prima individuato l’autore dell’incidente (fortunatamente senza feriti, distrutta un’auto in sosta) e nell’immediatezza l’hanno sottoposto all’etilometro. Il 50enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e dovrà risarcire i danni causati.