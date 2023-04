CIVITANOVA - La ragazzina ha avuto un incidente in via Silvio Pellico, si è scontrata con un'auto. Il papà ha tranquillizzato tutti, la figlia è fuori pericolo

Sta meglio 14enne civitanovese ricoverata all’ospedale Torrette di Ancona dopo l’incidente di giovedì scorso in via Silvio Pellico, a poche centinaia di metri da dove abita. La ragazzina era in sella al suo scooter con una coetanea quando a causa dell’impatto con un’auto è stata sbalzata fuori strada finendo sulla massicciata del supermercato Lidl. Un volo di diversi metri che ha provocato vari traumi alla 14enne.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte e grazie ad un medico rianimatore che si trovava a passare di là la giovane è stata subito soccorsa in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. La ragazzina aveva perso conoscenza durante il trasporto in ospedale dove il personale sanitario l’ha poi affidata ai medici in servizio su Icaro che l’hanno poi trasferita in prognosi riservata all’ospedale dorico. Sono stati giorni di apprensione e preoccupazione per i familiari della ragazzina e per gli amici e conoscenti.

Il papà, un imprenditore calzaturiero originario di Montegranaro, attraverso i social, ha voluto rassicurare quanti avevano saputo dell’incidente della figlia. Con uno scatto mentre stringe la mano della figlia dall’ospedale infatti ha tranquillizzato tutti: “La Pasqua più bella della mia vita” ha scritto riferendosi allo scampato pericolo. Domenica infatti è stata sciolta la prognosi dopo giorni in cui la civitanovese era tenuta in stato di incoscienza. Per la ragazzina ora un percorso riabilitativo e ospedaliero lungo a causa delle fratture, degli ematomi e dei traumi riportati, ma non è in pericolo di vita.

(l. b.)