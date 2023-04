MACERATA - Domani alle 21 nuovo appuntamento con il ciclo sulla Russia, l’Europa occidentale e orientale

È il penultimo appuntamento del ciclo “Dentro e oltre la guerra” quello di domani mercoledì 12 aprile alle 21 nella Sala Sbriccoli della biblioteca dell’università di Macerata nell’ex palazzo del Mutilato in Piazza Oberdan.

Per l’occasione Andrea Prontera, docente di Unimc ed esperto in politiche della transizione energetica e relazioni internazionali, parlerà del rapporto tra guerra e crisi energetica, guardando da un’ulteriore prospettiva – molteplici quelle affrontate negli incontri precedenti da esperti e studiosi – il conflitto che si sta consumando ai confini orientali del nostro continente.

Un’ulteriore approfondimento che aiuterà a capire, informare, rendere attenti e a non perdersi in semplificazioni e generalizzazioni nei confronti di un tema, quello del conflitto Russia-Ucraina, di estrema attualità e urgenza. L’ultimo incontro, previsto per il 20 aprile, sempre alle ore 21, ospiterà il politologo Vittorio Emanuele Parsi. La partecipazione è libera, senza prenotazione e il programma è consultabile al sito

www.unimc.it/oltrelaguerra.