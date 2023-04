MACERATA - L'appuntamento con la Scuola popolare di filosofia in programma domani alle 21 agli Antichi Forni

Per la seconda conferenza del mese, la Scuola popolare di filosofia propone un’analisi del pensiero della filosofa contemporanea Luce Irigaray a cura della professoressa Lucia Del Gatto.

L’incontro che si terrà agli Antichi Forni domani alle 21 ha come titolo: “Al di là dello specchio. La filosofia della differenza sessuale in dialogo con Luce Irigaray”. «Non più la solita opposizione ad un maschilismo fin troppo consolidato, di cui possiamo anche ridere, come per gli sconclusionati stereotipi del Feltri di Crozza, non più la difficoltosa applicazione di una dottrina politically correct ma, l’accettazione di una ricchezza umana peculiare che diventa una porta aperta, anzi, spalancata sul multiculturalismo», si legge nelle nota degli organizzatori. Prossimo appuntamento: il 27 aprile con la professoressa Alice Romagnoli.