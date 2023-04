MACERATA - La presentazione giovedì alle 18,15 nella scuola Surya om candra

“Girovagare vita in vita” è la narrazione tra una vita e l’altra, di Stefano Sattwa Pagnanelli, maestro yoga nella storica scuola di yoga Surya om candra di Macerata. Proprio nella sede, giovedì alle 18,15, si terrà la presentazione del nuovo libro.

«Un viaggio millenario tra spazio e tempo in luoghi vicini e lontani, nel procedere lento e silenzioso dell’evoluzione, sull’arcaico carro trainato dai buoi, a piedi nudi sulla terra, accompagnati dalla madre cosmica e dalla coscienza infusa in ogni essere vivente, attraverso le fasi della vita – si legge nella presentazione dell’evento -. I contenuti sono arricchiti dai riferimenti della tradizione occidentale ed orientale, in particolare del sistema dello yoga, riconosciuto come patrimonio universale, nel fornire ad ognuno gli strumenti di esplorazione e di ricerca del senso della vita e delle sue molteplici manifestazioni, includendo l’inizio, il suo procedere nell’arte del saper vivere ed il fine vita. L’incontro di presentazione del libro è libero e aperto a tutti. E’ richiesta la prenotazione chiamando al 3356438692 o tramite messaggio WhatsApp.