MONTEFANO - Verrà presentato giovedì 20 aprile nelle sale del museo dal docente, il fotografo Andrea Muti

Per la prima volta un corso avanzato di fotografia a Montefano. Dedicato a chi voglia approfondire e conoscere meglio questa meravigliosa arte. Il docente, il fotografo Andrea Muti, lo presenterà giovedì 20 aprile nelle sale del Museo Ghergo.

Sarà l’occasione per avere tutti i chiarimenti necessari e poi decidere per l’iscrizione. Dice Andrea Muti: «Ovunque troviamo corsi base di fotografia, ma è difficile averne una avanzato, dove approfondire le tematiche tecniche e culturali della fotografia e finalmente a Montefano c’è questa realtà. Per l’occasione ho redatto una nuova dispensa di quasi 130 pagine. Pratica e funzionale, dove li corsista potrà anche scrivere i propri appunti». La sede del corso sarà a Montefano, nella sede dell’associazione Effetto Ghergo, nei locali sottostanti il Museo.