SISMA - E' stata registrata intorno alle 16,02 ed è stata sentita fino ad Ancona

Scossa lungo la costa Pesarese di 3.1 gradi di magnitudo è stata registrata alle 16,02 di oggi pomeriggio. Il sisma si è verificato ad una profondità di 9,6 chilometri. L’epicentro in mare, a 23 chilometri da Fano, a 29 chilometri da Pesaro e a 40 chilometri da Ancona. La scossa è stata avvertita sia nel Pesarese che nell’Anconetano. Non sono stati segnalati danni. Nel Pesarese tra novembre e dicembre dello scorso anno si erano registrate alcune scosse in mare. La più forte di magnitudo 5.5 era stata registrata il 10 novembre. A dicembre si erano registrate altre scosse, in particolare una da 4.0 e una da 4.3.