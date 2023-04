ANCONA - La donna, 87 anni, si è sentita male attorno alle 14,30 dopo il pranzo pasquale. Inutili i soccorsi. Il figlio Andrea: «In sala c’era un medico che ha tentato di rianimarla, senza riuscirci»

Una tragedia consumata nel clima di festa pasquale, sotto gli occhi impotenti dei familiari e tra lo sgomento dei clienti che affollavano i tavoli del ristorante. Non c’è stato niente da fare per salvare la ristoratrice Luigia Galeazzi, stroncata da un malore improvviso a 87 anni nel primo pomeriggio di oggi mentre pranzava con i suoi cari in una saletta privata della sua ‘Trattoria Sardella’.

La signora Luigia, ‘Luisa’ per tutti, con il marito Otello ed i figli Andrea e Carlo ha contribuito a far crescere lo storico locale di Ancona di via Trave, tra il capoluogo e Portonovo, portando avanti una tradizione familiare quasi centenaria. «Eravamo aperti come ogni domenica e nel giorno di Pasqua – racconta al telefono il figlio Andrea, scosso per l’accaduto – In famiglia mangiamo insieme per consuetudine in una saletta di fronte al bar prima di aprire la sala, poi noi più giovani cominciamo a a lavorare con il personale mentre i mie genitori che sono da tempo in pensione si trattengono invece a tavola. Verso le 14.30 circa di oggi mia madre si è sentita male e aveva difficoltà a respirare, poi ha perso conoscenza». Dalla trattoria è partita subito la telefonata disperata al 118 e poco dopo sul posto sono arrivate l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona

«In sala a pranzo c’era un medico che ha tentato con le manovre rianimatorie di farle ripartire il cuore insistendo con il massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza. Ma anche dopo l’uso del defibrillatore non c’è stato più niente da fare. Nonostante quello che era accaduto, abbiamo deciso comunque di portare a termine il pranzo con i nostri clienti». Così avrebbe voluto Luisa che per lunghi anni è stata una regina in cucina e dell’ospitalità. Famoso il suo ragù all’anconetana,

Un’ora dopo ha raggiunto il locale anche una pattuglia dei carabinieri della stazione del Poggio per accertare che il decesso era avvenuto per cause naturali. Scioccati i clienti del ristorante che, dopo il caos dei soccorsi, sono stati informati di quanto era accaduto. I funerali di Luisa Galeazzi non sono stati ancora fissati.

