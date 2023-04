TV - Il bello per eccellenza del cinema italiano sarà nel capoluogo di regione fino al 18 per girare le scene del suo prossimo progetto

di Antonio Bomba

Cresce la febbre per Raoul Bova ad Ancona. La nota star del cinema e della tv italiani, idolo delle donne da ormai 30 anni, è infatti atteso in città per girare diverse scene della nuova fiction di cui sarà protagonista.

L’arrivo del bellissimo per eccellenza è previsto per Pasquetta, al massimo martedì mattina presto, visto che proprio l’11 marzo è previsto il primo ciak.

La troupe, 80 persone circa, sta giungendo ad Ancona alla spicciolata, anche se la gran parte dei lavoratori sarà dalle nostre parti il giorno dopo Pasqua. Praticamente tutti alloggeranno nelle strutture ricettive di Portonovo e dintorni. Ancora assolutamente top secret l’hotel in cui l’attore si riposerà tra una giornata di set e l’altra, ma, anche lui, è pressoché sicuro che dormirà godendosi le ancora fresche notti della baia.

È certo che molte scene verranno girate al Passetto, mentre altre a Portonovo e al Palaindoor. Il resto delle riprese, invece, saranno filmate in varie parti della città. Dove? Difficile a dirsi essendo la situazione tutto un divenire. Anzitutto occorrerà fare i conti con il tempo, poi con tanti altri fattori. Non per ultimo il terremoto di novembre scorso che ha già reso impossibile girare una scena prevista nella chiesa di San Domenico, essendo questa attualmente dichiarata inagibile. L’ipotesi più accreditata in tal senso resta quella di recuperare quelle riprese davanti alla cattedrale di San Ciriaco. Non mancheranno poi excursus geografici fuori dalla città dorica, dato che alcuni ciak sono previsti anche a Numana e Ascoli Piceno.

Immaginiamo quindi che le centinaia di fan scatenate del protagonista di ‘Piccolo grande amore’, ‘Palermo – Milano solo andata’ e ‘La finestra di fronte’, solo per citare tre suoi grandi successi, debbano trovarsi il prima possibile un gancio nello staff che le informi degli spostamenti di Raoul, onde evitare di dover girare tutta la città in lungo e in largo lasciando al destino la possibilità di incrociare il proprio idolo e, magari, scattare con lui un selfie. Anche se questo sarebbe il bello della sfida. Per chi non ci riuscirà ad intercettare Bova già martedì, però, niente paura. Lui e tutta la troupe resteranno dalle nostre parti fino al 18.

Ecco, quasi ci dimenticavamo. La fiction in questione si intitolerà ‘I magnifici cinque’, mentre in prima istanza il titolo avrebbe dovuto essere ‘I fantastici cinque’, e narrerà le storie di un gruppo di ragazzi affetti da paraplegìa. Il regista è Alexis Sweet che tra i tanti successi ha firmato ‘Ris’ e le ultime puntate di ‘Buongiorno mamma’. Quattro gli episodi previsti, i quali dovrebbero andare in onda da giugno su Canale 5, salvo repentini cambi di programma della rete ammiraglia del gruppo Mediaset.

La serie sarà prodotta dalla Lux Vide che ad Ancona ha chiesto aiuto e collaborazione alla Guasco Srl. È toccato infatti a questi ultimi selezionare i 250 profili richiesti dal regista per i più svariati ruoli, tra le oltre 3.000 candidature giunte, e registrarle poi tutte all’ufficio del lavoro. Facile a dirsi, un pò di meno a farsi. Un altro importante attestato di fiducia per la Guasco dopo il buon il lavoro svolto per altre opere cinematografiche come ‘Il giovane favoloso’, ‘I nostri figli’ e produzioni straniere come ‘Il corsetto dell’imperatrice’.

Non per ultimo poi, Ancona e le Marche invece si confermano sempre più in via di specializzazione nel pianeta del cinema. Un fenomeno questo impossibile anni fa. Eppure adesso è realtà grazie ai bandi di Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission e il suo direttore responsabile Francesco Gesualdi. Sono infatti sempre più le case di produzione che scelgono la nostra terra per girare scene e sempre di più saranno, tanto che altri importanti progetti dovrebbero essere annunciati a breve.

Nel mentre si è attivato un autentico circolo virtuoso per la cultura, l’arte e l’economia. Da una parte infatti molti ragazzi si stanno formando come figure indispensabili sul set: aiuti, assistenti e runner. Dall’altra il costante arrivo di troupe genera in importante indotto per alberghi, società di catering, noleggio furgoni e materiali di ogni sorta e necessità. Non per ultimo il costante passaggio in Tv dei nostri splendidi paesaggi, non potrà che giovare anche al comparto del turismo. Ne siamo certi.

Infine un dubbio finale ci assale pensando sempre alle sue centinaia di ammiratrici: in quale bar consumerà il primo caffè Raoul Bova? E in quale ristorante cenerà? Ancora qualche giorno e lo scopriremo.