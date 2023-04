CIVITANOVA - Il ragazzino è stato soccorso da un giovane che si è tuffato. E' stato tirato fuori dal mare con l'aiuto di Capitaneria di porto e vigili del fuoco, era in stato di ipotermia. Portato in ospedale, è stato poi dimesso

Cade nelle acque del porto di Civitanova, salvato un ragazzino di 12 anni. E’ successo intorno alle 18,30 di questo pomeriggio nella zona del porto che si trova vicino allo chalet Petè sul lungomare sud. Il ragazzo, di origine marocchina è caduto inavvertitamente dalla banchina del porto.

Una caduta pericolosissima per il giovane, che ha un braccio ingessato. Il ragazzino ha iniziato a gridare aiuto e si teneva ad una catena della banchina. Immediata la richiesta di soccorso ma per primo in acqua si è tuffato un giovane, che d’estate lavora come bagnino, e ha raggiunto il 12enne. Nel frattempo sono arrivati sul posto Guardia costiera (intervenuta con il personale dell’equipaggio di servizio Sar) e vigili del fuoco. Il ragazzo che si è tuffato in acqua ha aiutato il 12enne ad avvicinarsi ad una imbarcazione ormeggiata sulla banchina che i militari della Capitaneria hanno usato per aiutare il 12enne a issarsi sull’imbarcazione. Il giovane era in avanzato stato di ipotermia e i soccorritori (ad aiutare il giovane ad uscire dal mare hanno aiutato anche i vigili del fuoco) lo hanno coperto con un telo isotermico. Il 12enne è stato poi affidato alle cure del 118 e portato in ospedale a Civitanova da dove poi è stato dimesso. Il 12enne sta bene.

(Redazione CM)