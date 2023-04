PASQUA - Grande partecipazione al tradizionale rito. Nel capoluogo il corteo è partito per la prima volta dalla nuova cattedrale di San Giovanni. Nella città costiera la processione è tornata dopo tre anni. (LE FOTO di Fabio Falcioni e Federico De Marco)

Grande partecipazione alle iniziative religiose e ai rituali del Venerdì Santo. Tante le celebrazioni in programma per la serata di ieri. Grande la partecipazione sia a Macerata che a Civitanova dove le processioni in centro hanno richiamato tantissimi fedeli che hanno seguito il rito.

MACERATA – Nuova “veste” per la processione del Venerdì Santo a Macerata. Il tradizionale corteo con tanto di figuranti e componenti delle confraternite è partito quest’anno, per la prima volta, dalla Cattedrale di San Giovanni, recentemente riaperta al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. Poi si è snodato per le vie del centro. Negli ultimi anni, a partire dal sisma del 2016, la Via Crucis era stata “decentrata” in corso Cairoli con partenza dalla chiesa del Sacro Cuore e ancora prima muoveva da piazza della Libertà. Un rito quello del Venerdì santo molto sentito e che anche quest’anno ha richiamato autorità, rappresentanti delle istituzioni e tanti fedeli.

CIVITANOVA – Dopo tre anni di attesa è tornato il rito della processione del venerdì Santo a Civitanova. Sospesa per il Covid dal 2020 la processione del triduo pasquale è un momento sempre molto sentito dalla comunità civitanovese. Organizzata dalla parrocchia di San Pietro – Cristo Re, in collaborazione con il comune e protezione civile, polizia municipale e con il supporto dell’Anc, il corteo ha radunato tantissimi fedeli che hanno pregato lungo le tappe del percorso. La processione è partita dalla Chiesa di Cristo Re e si è snodata lungo via duca degli Abruzzi, corso Dalmazia, piazza XX Settembre, corso vittorio Emanuele, via Piave, corso Garibaldi, per poi tornare in piazza XX Settembre dove si è concluso il rito religioso. Ad officiare la cerimonia don Mario Colabianchi assieme agli altri parroci delle due chiese. Presente anche il sindaco Fabrizio Ciarapica assieme ai consiglieri Renzi e Pollastrelli e l’assessore Barbara Capponi.

IL VENERDI’ SANTO A MACERATA – Le foto di Fabio Falcioni:

LA PROCESSIONE DEL VENERDI’ SANTO A CIVITANOVA – Le foto di Federico De Marco: