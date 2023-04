I CASI sono stati scoperti dai carabinieri a Fermo e Porto San Giorgio. Denunciati due giovani napoletani che erano riusciti a farsi dare 3.800 euro dalle vittime

In entrambi i casi gli anziani sono stati contattati telefonicamente da persone che si erano spacciate come loro nipoti. I finti nipoti hanno detto che erano finiti in guai giudiziari e che pertanto avevano bisogno di denaro. Poi hanno chiesto agli anziani di preparare i soldi e di aspettare che qualcuno fosse passato a ritirarli. In uno dei due casi, per rendere ancora più credibile la circostanza, è stato anche richiesto agli anziani di recarsi all’Ufficio postale a ritirare delle raccomandate, riferite alle vicende giudiziarie. I truffatori sono poi andati effettivamente a casa degli anziani. In un caso si sono presentati come sottoufficiali dell’Arma dei carabinieri, in un altro come dirigenti delle Poste. Così sono riusciti a farsi consegnare 3.800 tra contanti e preziosi.

Quando le vittime si sono rese conto del raggiro, hanno denunciato tutto ai carabinieri. I militari hanno così avviato le indagini e anche grazie alle telecamere di videosorveglianza sono riusciti a individuare l’auto di uno dei presunti truffatori. L’auto è stato fermata ad Avezzano. I due, napoletani poco più che ventenni, sono stati trovati in possesso di tutta la refurtiva, poi riconsegnata ai legittimi proprietari. Per loro dunque è scattata una denuncia per ricettazione.