SICUREZZA - Intensificata l'attività di prevenzione da parte della Prefettura con cani e unità anticrimine, con posti di blocco e sopralluoghi nei luoghi di aggregazione. Fermati anche 182 veicoli

Festività pasquali, controlli aumentati nei luoghi di aggregazione giovanile a Civitanova. Identificate 361 persone e sottoposti a controllo 182 veicoli in tre giorni. In concomitanza con la fine delle attività scolastiche il centro di Civitanova si è riempito di giovani anche nelle serate infrasettimanali. Da qui l’intensificazione dei controlli da parte degli uomini del commissariato di Civitanova da mercoledì a venerdì, condivisi con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Flavio Ferdani.

Oltre alle volanti nell’attività sono state impiegate anche unità del Reparto prevenzione crimine con il supporto dell’Unità cinofila. I controlli si sono svolti, oltre che nel centro di Civitanova anche nelle zone circostanti con posti di blocco nelle vie di accesso e di uscita dalla città. Particolare attenzione è stata dedicata ai luoghi di aggregazione giovanile del borgo marinaro, alle aree verdi della città, alla stazione ferroviaria e le zone ritenute più a rischio sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche al fine di prevenire episodi di violenza e fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Negli ultimi due fine settimana Civitanova è stata al centro di controlli serrati dopo l’episodio violento avvenuto in corso Dalmazia con una rissa fra baby gang, sfociata nel ferimento di un minore pestato e soccorso da due commercianti che nello scontro hanno riportato alcune lesioni.