MACERATA - A perdere la vita Gabriele Serafini, 66 anni. Fatale un malore. Lascia una compagna e due figli

Crolla a terra mentre è nel cortile di casa e non si rialza più. La tragedia si è consumata poco dopo le 17 a Macerata, in via Roma. A perdere la vita Gabriele Serafini, che lascia una compagna e due figli di 37 e 34 anni. Avrebbe compiuto 67 anni ad agosto. L’uomo era nel cortile dell’abitazione dove viveva, l’ultima prima della rotatoria delle ex Casermette.

Probabilmente stava facendo dei lavoretti, quando si è accasciato. Immediato l’allarme. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con 118 e carabinieri, ma per lui non c’era già più niente da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere. Nessun dubbio sul fatto che a ucciderlo sia stato un malore che non gli ha lasciato scampo. Il corpo è già a disposizione dei familiari per il funerale.

(ultimo aggiornamento alle 19,33)