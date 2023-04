PROGETTO finanziato dalla Commissione pari opportunità della Regione

Un incontro pubblico per la presentazione del progetto “La ginnastica ti fa bella”, finanziato dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione. Si è svolto mercoledì, organizzato dall’Asp Chierichetti di Gagliole.

Alla presenza del sindaco Sandro Botticelli che «ha ringraziato gli astanti ed elogiato il progetto e le sue finalità», la direttrice della struttura Laura Taccari ha presentato la neo presidente Marilena Paoli accompagnata dai consiglieri. Anch’essa ha ringraziato il primo cittadino per la fiducia accordata e la commissione regionale per il finanziamento del progetto e ha dato il benvenuto ai presenti. Presente la rappresentante della commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Paola Gerini, già protagonista di azioni di generosità nei confronti della casa di riposo, che ha portato i saluti della presidente della commissione Maria Lina Vitturini e auspicato una lunga e proficua collaborazione con l’Asp “Chierichetti”.

Il progetto è stato illustrato «in modo preciso e dettagliato dal fisioterapista Marco Pupilli che ha spiegato come e con quali esercizi intende procedere per permettere agli anziani ospiti di migliorare la loro qualità di vita – si legge nella nota -. L’obiettivo principale di questi esercizi è sviluppare la forza muscolare per contrastare il deterioramento del tessuto osseo e dare sicurezza nei movimenti diminuendo il rischio caduta con tutte le conseguenze che ne derivano. Il dottor Pupilli ha ricordato come una giusta attività fisica possa promuovere un corretto stile di vita a tutti i livelli, aumentare la propria autostima e, come riporta il titolo del progetto, farti più bella». Al termine della presentazione, la direttrice ha ricordato che per l’Asp “Chierichetti” si è trattato del primo evento pubblico dopo i tre anni di chiusura causati dalla pandemia, auspicando che possa essere il primo di una lunga serie. E’ seguito un ricco buffet nel rispetto della tradizione della struttura, accompagnato dagli auguri pasquali tra tutti i presenti.