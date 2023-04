MACERATA - Ordinanza del sindaco Sandro Parcaroli, gli impianti in funzione fino al 15 aprile

Il sindaco Sandro Parcaroli ha firmato l’ordinanza relativa alla proroga di attivazione degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale di Macerata con decorrenza immediata e fino al 15 aprile 2023.

In base alla normativa nazionale, nel capoluogo, era prevista l’accensione degli impianti di riscaldamento nel periodo 1° novembre – 15 aprile per un massimo di 12 ore giornaliere. Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale ha modificato i limiti di esercizio degli impianti termici rispetto a quanto previsto e gli stessi sono stati ridotti di 15 giorni (8 novembre – 7 aprile) e per un totale di 11 ore giornaliere.

Visto il forte abbassamento dei valori termici degli ultimi giorni e le previsioni della persistenza di tali condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, il sindaco Parcaroli ha firmato un’ordinanza per concedere la possibilità di attivazione degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale fino al 15 aprile 2023 per un massimo di 11 ore giornaliere.