CIVITANOVA - Sei appuntamenti dedicati alle future mamme in cui si sono approfonditi temi legati ad allattamento ed emozioni, massaggio infantile e letteratura per l'infanzia

Con l’appuntamento di lunedì 3 aprile, si è concluso il ciclo di incontri proposto dal comune di Civitanova tramite il centro per la Famiglia, intitolato: “Dall’attesa al primo anno di vita”.

L’iniziativa è nata all’interno della progettualità sviluppata dall’assessorato alle politiche sociali nell’ambito del progetto “Civitanova città con l’infanzia”, ed è stata particolarmente apprezzata dalle future mamme che hanno scelto di aderire all’intero programma di eventi. Il percorso si è sviluppato in sei incontri gratuiti, in presenza, presso i locali del Paolo Ricci di via Einaudi. La finalità era quella di supportare persone singole o coppie che stanno vivendo il periodo dell’attesa e della nascita e che hanno scelto di scoprire insieme ai professionisti le diverse fasi che la caratterizzano. Nel corso degli incontri gli specialisti hanno fornito spiegazioni specifiche e tranquillizzato le donne sul corretto modus operandi da seguire dalla fase prenatale a quella post partum. Questa seconda edizione si è aperta il 20 febbraio, con l’intervento di Michela Tassotti sulla “Gestione delle emozioni prima e dopo il parto”. Con cadenza settimanale sono state poi affrontate le tematiche della “postura da mantenere in gravidanza” con Marica Germani, “Lo sviluppo dei sensi del bambino prima e dopo la nascita”, con Alessandra Ripari e “Prepariamoci all’allattamento”, con Maria Grazia Bianchimani. A chiudere la rassegna Simona Carassai, che ha illustrato “La lettura come stimolo per lo sviluppo del bambino” insieme a Marina Marchionni che ha parlato del “Massaggio infantile”.