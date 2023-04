MOGLIANO - E' successo in contrada San Gregorio, un uomo soccorso dall'eliambulanza

Cade da una pianta, soccorso dall’eliambulanza. E’ successo intorno alle 15 a Mogliano, in contrada San Gregorio. Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno allertato l’eliambulanza. L’uomo, sulla sessantina, è stato trasferito a Torrette dove è stato ricoverato. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.