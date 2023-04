MACERATA - Aperti i termini per presentare la richiesta, la vice sindaca Francesca D'Alessandro: «Un segnale di attenzione particolare per poter superare situazioni di disagio economico e sociale finalizzato a rispondere in maniera concreta alle esigenze»

Sono aperti i termini per presentare la domanda di ammissione ai contributi per l’intervento “Sostegno abitativo per famiglie e genitori separati” promossi dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Macerata all’interno della legge regionale n.30 dopo che l’Ats n. 15 ha approvato la programmazione degli interventi demandando a ciascun Comune la realizzazione degli stessi ritenuti più rispondenti alle necessità di ciascun territorio.

«Si tratta di un intervento significativo – interviene il vice sindaco e assessore ai Servizi sociali, Francesca D’Alessandro – che abbiamo deciso di rivolgere soprattutto a quei nuclei che si trovano in difficoltà. Un segnale di attenzione particolare per poter superare situazioni di disagio economico e sociale finalizzato a rispondere in maniera concreta alle esigenze delle famiglie».

Tra i requisiti per poter presentare richiesta di contributo ci sono quelli di essere cittadini residenti nel Comune di Macerata con cittadinanza italiana, comunitaria ovvero di possedere regolare permesso di soggiorno e avere un reddito Isee 2023 e Isee corrente non superiore a 22mila euro. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica dal 5 aprile fino alle ore 23.59 del prossimo 5 maggio tramite il sito www.comune.macerata.it o dal servizio online dei Servizi Sociali del Comune di Macerata. Non sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea e non verranno accettate quelle pervenute con modalità diversa.

Per informazioni gli interessati possono telefonare all’Ufficio di Promozione Sociale, 0733.256243 | 0733.256465 | 347.4944074 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 o inviare una mail a [email protected] Per la compilazione della domanda telematica e per l’utilizzo dello Spid è possibile usufruire dell’assistenza dei volontari di servizio civile “Digit.All” presenti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.