CIVITANOVA - L'incidente nella notte. La giovane era alla guida di uno scooter e viaggiava assieme ad una coetanea quando è avvenuto il violento impatto con un'auto. E' intervenuta l'eliambulanza, ora si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Ancona

di Laura Boccanera

Schianto nella notte in via Silvio Pellico a Civitanova, 14enne ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Torrette. L’incidente è avvenuto attorno a mezzanotte e mezzo all’altezza del bowling. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, lo scooter su cui la giovane viaggiava con una coetanea è stato colpito da un’auto in transito proveniente da Civitanova: un volo di oltre 20 metri dal punto di impatto.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ai militari dell’Arma intervenuti poco dopo il compito di chiarire come sia avvenuto lo scontro: quello che si sa è che il motorino è stato ritrovato a diversi metri di distanza, sbalzato fino al margine della carreggiata di fronte al supermercato Lidl. Fortissimo l’impatto con l’asfalto per le due ragazze.

La più grave, quella alla guida dello scooter, è stata soccorsa immediatamente da un medico rianimatore che si trovava a passare di lì per caso e che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori dell’emergenza, la Croce rossa e l’automedica, che hanno soccorso la giovane, che è stata intubata, e l’hanno caricata in ambulanza fino al trasferimento sull’elicottero, atterrato nella piazzola dell’ospedale. L’eliambulanza si è alzata in volo da Civitanova per raggiungere l’ospedale di Ancona. La prognosi per la 14enne, che ha riportato un trauma cranico, è riservata. E’ attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale dorico.

Soccorsa dalla Croce verde la ragazzina trasportata e condotta a Civitanova in codice giallo per un sospetto trauma cranico, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto per i rilievi, come detto, i carabinieri della Compagnia di Civitanova che dovranno appurare le cause dell’impatto. L’incidente è avvenuto all’altezza del Bowling davanti a numerosi testimoni che si trovavano nel locale, dal momento che molte scuole oggi sono rimaste chiuse per l’avvio delle festività pasquali.

(Servizio aggiornato alle 10,16)