Avvocata e catechista muore a 54 anni

PETRIOLO - Verdiana Cardinali si è spenta in seguito ad una malattia. Il funerale lunedì 10 aprile nella chiesa dei Santissimi Martino e Marco

Una vita dedicata agli altri e affrontata con il sorriso, fino all’ultimo. Così ha vissuto Verdiana Cardinali, 54 anni, avvocata di Petriolo, morta ieri dopo una malattia.

La notizia della sua morte ha lasciato sgomenta tutta la comunità di Petriolo nella quale era molto presente. La professionista aveva conseguito l’abilitazione professionale in Spagna e aveva un suo studio. Da tempo era attiva anche in parrocchia come catechista e sosteneva la crescita nella fede di tanti giovani e giovanissimi. Sono tanti coloro che le hanno voluto dedicare un pensiero anche sulla sua pagina Facebook.

«Verdiana cara, grazie per aver sfiorato le nostre vite con la tua dolcezza» scrive Maria Elena Di Risio. «Non ho parole – scrive Rossella Lisi – te ne sei andata in silenzio come sei vissuta, all’ombra degli altri, ma sempre presente, con il sorriso, pronta ad aiutare tutti».

Lascia il padre Nello, la madre Teresa, la sorella Pamela e i nipoti Christian, Letizia e Manuel. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione della donna in via Piani Rossi. Il funerale si svolgerà lunedì (10 aprile) alle 15 nella chiesa dei Santissimi Martino e Marco.

(Redazione Cm)