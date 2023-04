FABRIANO - Dopo aver pagato circa mille euro, a una seconda richiesta ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che hanno avviato le indagini e identificato l'autore

A 70 anni, aveva scoperto i siti di incontri ‘piccanti’, iniziando a navigare e, una volta presa confidenza, a lasciare anche il proprio numero per avviare delle chat via Whatsapp.

L’uomo, un fabrianese, ha però iniziato a ricevere anche richieste di denaro seguite da minacce di gravi ritorsioni.

Come spesso accade in questi casi, il 70enne ha ceduto alle pressioni e ha versato, come richiesto, in una ricarica di circa 1.000 euro su una PostePay.

Chi aveva organizzato il tutto però, non contento, ha continuato a minacciare e fare altre richieste di denaro. La vittima questa volta non si è fatta però spaventare e si è rivolta ai carabinieri fabrianesi, denunciando quanto gli era accaduto. In caserma ha raccontato tutto quello che gli era accaduto e, dopo lunghe indagini, i militari dell’Arma sono riusciti a risalire all’autore dell’estorsione e a identificarlo. Si tratta di un 30enne incensurato nato e residente in Piemonte, che ora dovrà rispondere del reato di estorsione.

(redazione CA)