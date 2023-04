MACERATA - Ieri l’incontro tra i rettori John McCourt e Severino Ngoenha, in città per un ciclo di lezioni di filosofia politica

Il rettore dell’università di Macerata John McCourt ha incontrato ieri Severino Ngoenha, rettore dell’università di Maputo in Mozambico. Il docente, specialista di filosofia politica ed ecologica, è in questi giorni in città per tenere una serie di lezioni e conferenze organizzate da Roberto Mancini, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici e docente di filosofia teoretica.

«E’ stato un incontro molto cordiale – commenta McCourt -. Abbiamo preso l’impegno di una futura collaborazione fra le due università dentro la cornice dell’Erasmus+». Come omaggio il rettore ha consegnato al collega dell’università di Maputo tre numeri della collana “Prolusioni” della casa editrice universitaria Eum che propongono discorsi pubblici tenuti in ambito accademico e finora inediti di personaggi come Marie Curie, Alexander Fleming e Winston Churchill.