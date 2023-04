MACERATA - Domani alle 21 agli Antichi Forni l'appuntamento con la professoressa Greta Mancini organizzato dalla Scuola popolare di filosofia

Due gli appuntamenti di aprile con la Scuola popolare di filosofia, domani e il 12 aprile alle 21 agli Antichi Forni. La prima con la professoressa Greta Mancini ha come titolo: “Sono solo parole. Riflessioni sul linguaggio di genere”.

«Attraverso il linguaggio non ci limitiamo a descrivere il nostro mondo, ma contribuiamo alla conservazione di un preciso modello culturale che ha avuto ed ha ancora, nel patriarcato, l’elemento fondante e che ritroviamo espresso, a volte con urticante accondiscendenza, anche nei proverbi più popolari – si legge in una nota degli organizzatori – . Negli ultimi anni si sono fatte più pressanti sia l’urgenza di un cambiamento di paradigma, che l’esigenza di una riflessione più ampia e consapevole sui limiti che il linguaggio ha avuto e mantiene, nelle costituzioni dell’identità di genere. Lo sforzo in atto mira alla costruzione di una società culturalmente più aperta e inclusiva». Il secondo appuntamento, per mercoledì 12 aprile, sarà con la professoressa Lucia del Gatto.