MACERATA - Ordinanza della polizia locale in occasione dell'evento del 7 aprile: partenza e arrivo alla Cattedrale in piazza Vittorio Veneto

Nuova ordinanza della Polizia locale di Macerata in occasione della tradizionale processione del venerdì santo in programma venerdì 7 aprile che percorrerà le seguenti vie della città: partenza dalla Cattedrale in piazza Vittorio Veneto e proseguirà in via Santa Maria della Porta, via Lauro Rossi, via fratelli Ciccarelli, piazza Mazzini, piazza Nazario Sauro, viale Diomede Pantaleoni, rampa Zara, via Don Minzoni, piazza Libertà, corso della Repubblica per terminare sul sagrato della Cattedrale.

Il provvedimento prevede: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18 alle 24 in piazza Vittorio Veneto, corso Repubblica (tratto esterno APU), via Santa Maria della Porta, via Lauro Rossi (tratto dalla “Cocolla” fino a inizio tratto senza sbocco), via Fratelli Ciccarelli, piazza Mazzini (lato biglietteria Sferisterio), viale Diomede Pantaleoni (lato Sferisterio), Rampa Zara (lato parcheggi “blu”), via Zara, via Don Minzoni, piazza Libertà della (tutta la piazza, anche su spazi invalidi). Divieto di transito dalle 20 in piazza Vittorio Veneto, all’incrocio con via Padre Matteo Ricci e piazza Vittorio Veneto, incrocio via Domenico Ricci; Direzione obbligatoria a sinistra in piazza Vittorio Veneto incrocio via P.M. Ricci; Direzione obbligatoria dritto in via XX Settembre incrocio via Domenico Ricci. Sospensione momentanea della circolazione stradale con interdizione per tutti i veicoli lungo il percorso della processione.

Durante il passaggio della processione in piazza Nazario Sauro e viale Diomede Pantaleoni chiusura al traffico di viale Trieste all’incrocio con viale Don Bosco, con deviazione a destra di tutti i veicoli verso viale Don Bosco, con eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia e per i veicoli provenienti da via Pannelli, di via Diomede Pantaleoni con obbligo per i veicoli provenienti da corso Cairoli di procedere verso via Maffeo Pantaleoni, di via della Pace e via Maffeo Pantaleoni, con deviazione dei veicoli verso borgo San Giuliano, nel momento in cui la processione passa a Porta Picena, in borgo San Giuliano, all’incrocio con via della Pace e in via della Pace incrocio via Maffeo Pantaleoni, con deviazione dei veicoli verso piazza Nazario Sauro, nel momento in cui la processione sfila in viale Diomede Pantaleoni.