OPERA - Il sindaco Gentilucci: «Offriamo la possibilità di godere di uno spazio dove praticare sport, sia camminando lungo sentieri salute che usufruendo di campi di calcetto, tennis e padel»

«Restituiamo un nuovo volto anche a quest’area del paese e offriamo una possibilità, per tutti, di godere di uno spazio dove praticare sport, sia camminando lungo sentieri salute che usufruendo di campi di calcetto, tennis e padel». È il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, ad annunciare il via ai lavori per i nuovi impianti sportivi.

«Andiamo a completare un quadro che vede, come fiore all’occhiello, la piscina benessere. Tante opportunità da offrire che, insieme al percorso kneipp in fase di ultimazione lungo il sentiero delle acque, ci proiettano, da protagonisti, verso le prossime stagioni turistiche, nell’ottica di catturare un interesse ampio: prodotti tipici, storia, natura, benessere, sono queste le parole chiave del rilancio delle aree interne, in una logica di rete tra i vari comuni del territorio». L’intervento, progettato eliminando le barriere architettoniche, prevede anche la realizzazione di una struttura multiservizi con bar, spogliatoio e ristorante panoramico: «uno spazio da vivere tutto l’anno perché i nostri borghi sono belli sempre, e lo saranno ancor di più quando riusciremo a dare un senso compiuto all’opera di ricostruzione post sisma», conclude il primo cittadino.