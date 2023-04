LA RAPPRESENTAZIONE coinvolgerà 150 figuranti e si snoderà per le vie del borgo

Un corteo con più di 150 figuranti si snoderà venerdì sera per le vie di Mogliano per la rievocazione storica della Passione di Cristo e processione religiosa che torna dopo 4 anni di pausa forzata a causa della pandemia.

Molti documenti storici attestano che dal 1962 si svolgeva, per le vie cittadine, la sola processione religiosa del Cristo Morto con la bara, i simboli della Passione e il penitente. A partire dagli anni ’80 , fino al 2019 , alla tradizionale processione religiosa si è aggiunta anche la rappresentazione storica della Passione di Cristo articolata in tre momenti: l’ ultima cena (introdotta solo nel 2008 ) , il processo e la crocifissione.

L’ultima rievocazione storica si è svolta nel 2019 poi, a causa della pandemia, è stata sospesa per due anni. Nel 2021 un gruppo di parrocchiani, spinti dal desiderio di ricominciare, ha organizzato solo la processione religiosa, molto apprezzata e partecipata dai fedeli moglianesi.

Quest’anno, sotto la guida e con il supporto del parroco padre Mauro Valentini, quello stesso gruppo con molti sacrifici , ma con impegno e determinazione , ha deciso di riprendere anche la Rievocazione storica della Passione . Tanti i giovani che hanno dato la loro disponibilità sia per l’ organizzazione logistica che come figuranti ; a loro si affiancano diversi organizzatori storici che , con la loro esperienza e i loro insegnamenti , continuano a tramandare una delle tradizioni religiose di maggior valore e rilievo per il paese di Mogliano.

La processione del Venerdì Santo di quest’ anno presenta una novità rispetto alle scorse edizioni: la scena dell’ultima cena sarà sostituita dall’episodio dell’Orto degli Ulivi, allestito nello spazio verde adiacente all’ex ospedale. Seguirà poi il processo nel Piazzale San Michele, dal quale si snoderà il corteo, composto da più di 150 figuranti. La rievocazione storica culminerà davanti al Santuario del Santissimo Crocifisso con il momento più toccante: la Crocifissione. Dopo di che inizierà, sempre dal Santuario, la processione religiosa composta dalle ragazze che portano i simboli della Passione di Cristo, il penitente, l’ antica Bara del Cristo Morto, la banda e i fedeli. Il tutto terminerà con il rientro del corteo nella Chiesa di San Gregorio Magno.