MACERATA - La rappresentazione nella suggestiva location è stato un momento di condivisione e di unità della frazione di Villa Potenza. Il presidente della pro loco: «Esperienza di fede e momento per essere comunità»

Il teatro romano di Ricina ha fatto per il secondo anno di seguito da cornice alla rappresentazione della passione di Cristo. La via crucis, promossa dalla pro loco di Villa Potenza col patrocinio del Comune di Macerata, è stato un momento di comunità che ieri sera ha riunito, in un ideale percorso di avvicinamento alla Pasqua, tanti residenti della frazione e non solo. Sono residenti di Villa Potenza anche i tanti figuranti chiamati a rappresentare le fasi salienti della passione e risurrezione di Gesù che ieri sera hanno sfidato, con spirito di servizio, il repentino calo delle temperature.

«E’ un momento importante – ha detto il presidente della pro loco Giuseppe Luzi – in cui ci riuniamo e condividiamo una esperienza di fede in uno scenario di grande suggestione. La rappresentazione della passione è una delle occasioni che creiamo per sugellare la vicinanza e l’unione della nostra comunità. Troppo spesso essere vicini fisicamente non corrisponde ad una vicinanza emotiva e di intenti, noi proviamo a ridurre le distanze tra persone».