MACERATA - Dal 10 aprile lascerà il servizio, attualmente comanda il Nucleo operativo del capoluogo. Per tanti anni ha lavorato a Sant'Elpidio a Mare e al Nucleo per la tutela del patrimonio artistico con importanti recuperi di opere rubate

Dopo 42 anni con la divisa dei carabinieri, va in congedo il maggiore Serafino Dell’Avvocato attuale comandante del Nucleo operativo dei carabinieri di Macerata. Dell’Avvocato è originario di San Severo, in provincia di Foggia e vive a Sant’Elpidio. Proprio nel Fermano è stato in servizio per molti anni. La sua carriera nell’Arma è iniziata il 16 settembre 1981 quando si è arruolato. Ha frequentato la scuola Sottufficiali di Velletri e Firenze e poi ha prestato servizio, col ruolo i vice brigadiere, al primo battaglione carabinieri di Torino.

Dal mese di luglio del 1984 al mese di febbraio 1999 ha prestato servizio al Reparto operativo carabinieri Tutela patrimonio artistico e ha partecipato ad importati operazioni di servizio – spesso promovendole – con il recupero di centinaia di beni d’arte trafugati in danno di musei, enti ecclesiastici e collezionisti privati. Per ultimo è stata l’autore dell’inchiesta che ha portato alla localizzazione a Ginevra al Porto Franco dove sono stati sequestrati e recuperati reperti archeologici per un valore di 100 miliardi di Lire. Al rientro in patria del prezioso materiale il presidente della Repubblica ha aperto una mostra in Quirinale. Dall’aprile del 2003 fino al mese di gennaio 2018 ha ricoperto l’incarico di comandante della Stazione di Sant’Elpidio a Mare con il grado di Luogotenente Carica Speciale. Dal gennaio 2018 fino al mese di marzo 2018, quale vincitore del primo concorso per ufficiali dei carabinieri ruolo straordinario ad esaurimento, ha svolto il corso ufficiali alla Scuola ufficiali dei carabinieri di Roma. Dal marzo 2018 fino al 18 marzo 2021, ha ricoperto l’incarico di comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fermo.

Medesimo incarico ha ricoperto a Macerata, col grado di capitano, da 19 marzo 2021 e fino al 10 aprile prossimo quando andrà in congedo. Tante le onorificenze che Dell’Avvocato ha ricevuto nel corso della sua carriera (in cui nel 2005 si è laureato all’università di Siena (Scienze dell’Amministrazione). Ha ricevuto l’onorificenza dello Stato Pontificio di Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno, conferita nel 1986, da papa Giovanni Paolo II. Ha ricevuto la Medaglia d’argento con spade dell’Ordine Melitense, conferita nel 1988. La cittadinanza onoraria del comune di Castelli (1993), quella del comune di Chiusdino (nel 1994(, quella del comune di Tossicia (nel 1996). La Croce con Spade dell’Ordine Melitense (1994) Medaglia di bronzo quale benemerito della Scuola e della Cultura e dell’arte conferita, il 2 gennaio 1995, dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro; Medaglia d’Argento e cittadinanza onoraria di Fossombrone, conferita nel 1996. Poi ha ricevuto elogi ed encomi per l’attività svolta nei carabinieri. Insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica (concessa il 27 dicembre 2009) dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il 30 dicembre 2018 l’ente contesa del Secchio di Sant’Elpidio a Mare in occasione della manifestazione “Elpidiense dell’anno” gli ha conferito il premio speciale “Andrea Bacci” per il costante impegno profuso per Sant’Elpidio a Mare e l’intero territorio Fermano e i successi in ambito lavorativo.

Oggi alla caserma di via XX Settembre a Macerata si è svolta una piccola cerimonia in occasione del congedo del maggiore. Presente il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Nicola Candido, il prefetto Flavio Ferdani, il procuratore Fabrizio Narbone, il questore Vincenzo Trombadore.