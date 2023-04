Fiamme all’ex stabilimento Parima

MACERATA - Vigili del fuoco al lavoro per alcune ore in contrada Mozzavinci. Sotto la lente le cause del rogo

Fiamme nell’ex stabilimento della Parima di Macerata in contrada Mozzavinci, l’incendio si è sviluppato all’interno di un locale che era adibito ad attività produttiva. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 11 di questa mattina per evitare che l’incendio si propagasse ad altri locali. L’intervento si è concluso nel primo pomeriggio. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto è intervenuta la polizia per gli accertamenti del caso. Sono in corso le indagini per chiarire se il rogo sia doloso. Lo stabilimento è chiuso da anni e utenze attive (gas, luce) non ce ne sono.