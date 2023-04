CIVITANOVA - Stanziati 750 mila euro di cui 640mila dalla Regione per le agevolazioni. Aumentate le domande: lo scorso anno erano 447

Contributo per l’affitto, sono 602 le domande finanziate dal comune e dalla Regione per un importo totale di 750 mila euro.

«Un aiuto concreto e fondamentale – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – finalizzato ad alleviare la situazione di disagio sociale in cui molte famiglie si trovano, dovuto anche al forte incremento delle tariffe di energia elettrica e gas. Una risposta, quindi, a una difficoltà, quella di pagare l’affitto, confermata anche dall’aumento del numero di famiglie che riceveranno il contributo: 602 contro le 447 del 2021».

Per 451 di queste, con un valore Isee non superiore a 6.085 euro, il contributo massimo concesso ad ogni utente è di 1.584 euro diminuito in base alle mensilità pagate, ad altri contributi eventualmente erogati dal comune per la stessa finalità e all’incidenza del canone sull’Isee. Per questa fascia di utenti sono stati stanziati 647.133 euro. Per gli altri 151 nuclei familiari, con un Isee non superiore a 12.170 euro, il contributo massimo concesso ad ogni utente è di 792 euro diminuito, anche in questo caso, in base alle mensilità pagate e all’incidenza del canone sul valore Isee. Per loro sono stati stanziati 102.155 euro.

«Il contributo è in fase di erogazione ed entro breve tutte le famiglie riceveranno queste risorse preziose. Il contributo economico – ha aggiunto il Sindaco – è il risultato di una sinergia economico di più enti e della costante attenzione che l’amministrazione comunale rivolge al sociale, in questo caso in favore di nuclei familiari a basso reddito che vivono in affitto e che va ad aggiungersi ad altre forme di sostegno già avviate». Una parte della somma liquidata, precisamente 110mila euro è stata stanziata dal comune. La restante parte, circa 640mila euro, dalla Regione.