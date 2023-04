INSIEME - Due concerti di beneficenza a favore dell’associazione Omphalos

I Comuni di Appignano e Montefano protagonisti, per il secondo anno consecutivo, di una campagna di sensibilizzazione e di avvicinamento in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo con due concerti di beneficenza dal titolo “Viaggio con la musica nel cuore” a favore dell’associazione Omphalos, organizzazione di volontariato che dal 2008 si pone come punto di riferimento per le famiglie toccate da questa disabilità.

Domenica 26 marzo al teatro “Gasparrini” di Appignano si è svolta l’esibizione del Corpo bandistico città di Appignano diretto dal maestro Barani e la partecipazione della “Corale Scuola di Musica 1882” diretta dal maestro Ripanti.

Lunedì 27 marzo nella scuola primaria di Montefano e martedì 28 marzo nella scuola primaria di Appignano è stata celebrata la “Giornata dell’inclusione” mentre giovedì 30 marzo nelle scuole secondarie dei due Comuni ha avuto luogo l’incontro con lo scrittore Massimo Pedersoli, autore del libro “Quelle improvvise connessioni blu”.

Domenica 2 aprile è stato il turno di Montefano: al teatro “La Rondinella” si è svolto il concerto organizzato dalle associazioni “Montefano In Canto” e “Banda Città di Montefano”, in collaborazione con le insegnanti della scuola primaria “Olimpia”. La serata di beneficenza ha visto sul palco la Junior Band del corso di avviamento bandistico diretta dalla maestra Laura Veroli e il coro “Do Re Mi” diretto dal maestro Lorenzo Chiacchiera.

La sindaca Angela Barbieri: «Ancora una volta il nostro splendido teatro ha ospitato un concerto di beneficenza accolto con grande partecipazione di pubblico. L’occasione è stata particolarmente importante per avvicinarsi con consapevolezza al tema dell’autismo e approcciare questa disabilità con la più corretta capacità di comprensione. Solo così possiamo progettare la vera inclusione sociale dei soggetti autistici. Ed è sempre bellissimo vedere i bambini e i ragazzi sul palco di questo piccolo gioiello impegnati in un evento a favore degli altri, ponendo un punto di attenzione su questa disabilità purtroppo di grande attualità».

Silvia Illuminati, presidente dell’associazione Montefano In Canto: «Abbiamo trascorso un bel pomeriggio di musica insieme per ricordare a tutti che la diversità non è mai qualcosa di cui avere paura anzi, molto spesso, rappresenta una preziosa fonte di arricchimento per tutti. I piccoli artisti sono stati bravissimi e hanno deliziato il pubblico presente in sala che ha risposto con grande partecipazione e affetto».