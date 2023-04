IL 5 APRILE DEL 2003 quattro giovanissimi civitanovesi persero la vita lungo la superstrada poco dopo Morrovalle. L'auto su cui viaggiavano si schiantò contro un albero, solo il conducente, fratello di una delle vittime, si salvò. In diversi oggi hanno ricordato quella vicenda che lacerò una generazione e tutta la comunità

di Laura Boccanera

Venti anni fa il tragico incidente in cui persero la vita 4 giovani civitanovesi. Era il 5 aprile del 2003 quando Civitanova venne svegliata dalla più drammatica delle notizie della sua storia recente: 3 ragazzi e una ragazza, tutti tra i 21 e i 17 anni persero la vita lungo la strada statale 77. Pietro Peretti, 21 anni, Nicola Laici, 18 anni, Andrea Giorgini, 20 anni, e Silvia Monachesi di 17.

Alla guida dell’auto Francesco Giorgini, 22 anni, fratello di Andrea che si salvò. Uno choc collettivo per la città segnata da quel lutto con una ferita che a distanza di 20 anni non si è ancora del tutto rimarginata. Oggi, nell’anniversario del ventennale di quell’incidente spaventoso in tanti sui social hanno voluto ricordare le vittime. Ex compagni di scuola, amici, ragazzi, oggi quarantenni, che non hanno potuto dimenticare l’impatto di quella notte. L’incidente avvenne lungo la superstrada: la comitiva a bordo dell’Alfa di proprietà di Francesco stava andando a Cingoli per festeggiare il compleanno di Pietro Peretti che aveva compito da pochissimo 21 anni. Poi a tre chilometri dopo l’uscita di Morrovalle in direzione di Corridonia l’auto è volata sulla destra lungo un rettilineo, dopo una curva molto ampia, proprio in un tratto in cui non c’è guard rail, e s’è infilata nel fossato che costeggia la carreggiata schiantandosi contro un albero. Il conducente si salvò, per gli altri 4 ragazzi non ci fu nulla da fare. Straziante il funerale che si è svolto a Cristo Re con le bare tutte vicine in quell’ultimo viaggio. La chiesa più grande della città che comunque non è riuscita a contenere il dolore e lo strazio di quanti hanno partecipato alla funzione, oltre 1500, che era stata celebrata dal vescovo di allora, monsignor Gennaro Franceschetti. Il sindaco Erminio Marinelli aveva indetto lutto cittadino.

Una data quella del 5 aprile nefasta per Civitanova: dieci anni fa infatti ricorreva anche il triplice suicidio di Romeo Dionisi 63 anni e Anna Maria Sopranzi 68 e del fratello della donna Giuseppe Sopranzi 73 anni. I due coniugi furono ritrovati impiccati nel loro appartamento di via Calatafimi, Sopranzi a sua volta, scoperto il dramma si gettò dal molo.